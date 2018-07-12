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TBMM 28. Başkanı Binali Yıldırım

TBMM 28. Başkanı Binali Yıldırım.36228
  • Giriş : 12.07.2018 / 17:43:00
  • Güncelleme : 12.07.2018 / 17:41:17

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bugün 28. Başkanını seçti.

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AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve İYİ Partili Hayrettin Nuhoğlu'nun yarıştığı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığında zafer Binali Yıldırım'ın oldu.

Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 335 oyla 3. turda TBMM'nin yeni başkanı seçildi.
TBMM Genel Kurulu'nda, TBMM Başkanlık Seçimi yapıldı.

TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz'ın başkanlığında toplanan Genel Kurul'da yapılan oylamada, eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, MHP'nin de desteğiyle TBMM'nin yeni başkanı seçildi.

BİNALİ YILDIRIM'DAN TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Teşekkür konuşması yapan Binali Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

''Gazi Meclisimizin 28. Başkanı olarak şahsımı seçmenizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Gazi Meclisimize bu dönemde önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Bildiğiniz gibi 24 Haziran seçimleriyle beraber TBMM yeni yönetim sistemiyle birlikte yasama faaliyetlerine de başlangıç yapıyor. Bu dönemde yüce Meclis'in görevi çok daha artmıştır.

Yeni dönemde yürütmenin bütçe kanun tasarısı dışında Meclis'e tasarı gönderme yetkisi yoktur. Kanun yapma yetkisi tamamen Meclis'e ait olacaktır. Bu durum yasama organını çok daha önemli hale getirmektedir. Meclis araştırması yazılı soru önergesi gibi mekanizmaların yeni dönemde etkin bir şekilde uygulanması mümkün hale gelecektir.

Çalışmalarımızda rehberimiz milletimizin iradesi anayasamız ve iç tüzük olacaktır. Seçilmeme katkı sunan bütün milletvekillerine açıkça desteğini ortaya koyan AK Parti Grubu'na MHP Grubu'na teşekkür ediyorum. Oy veren veya vermeyen bütün milletvekillerinin başkanı olacağımın bilinmesini ister hepinizi saygıyla selamlarım.''

NTV

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