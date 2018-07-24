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TBMM 28 Temmuz'da tatile girecek!

TBMM 28 Temmuz'da tatile girecek!.36228
  • Giriş : 24.07.2018 / 11:11:00

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 28 Temmuz'da tatile girecek.

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Sepet Beşik

Türkiye Büyük Millet Meclisi, terörle mücadele ve torba yasa teklifinin yasalaşması sonrası 28 Temmuz'da tatile girecek. Meclis yeniden 1 Ekim tarihinde açılacak.

Yeni yasama yılı 1 ekim'de açılacak. ancak bazı komisyonlar tatile girmeyecek.

Alınan karara göre Dilekçe Komisyonu, Plan ve Bütçe komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu çalışmalarını yürütmeye devam edecek.

NTV

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