TBMM Başkanı, 4 parti ile görüşecek
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, 4 partinin grup başkanvekili ile saat 12.00'de görüşme yapacak.
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