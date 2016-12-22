TBMM Başkanı Azerbaycan'da
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'ı kabul etti.
TÜRKPA hizmet binası açılışına TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın yanı sıra Nurlan Nigmatulin, ÇınıbayTursunbekov da katıldı.
Aliyev, Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov'un da hazır bulunduğu kabulde, Türk dili konuşan ülkelerin iş birliğinin hem bölge hem dünya için çok büyük önem taşıdığını vurguladı.
Azerbaycan olarak TÜRKPA kapsamındaki faaliyet ve iş birliklerine önem verdiklerini ifade eden Aliyev, iş birliğinin kardeş ülkeler arasındaki birlikteliği daha da pekiştirdiğini kaydetti.
Aliyev, "Bazı uluslararası kuruluşlarda, toplantılarda kardeş ülkelerden biri veya diğeri olmazsa biz o ülkenin de çıkarlarını savunuyoruz. Azerbaycan bundan sonra da ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin gelişmesi için çalışacak." dedi.
TÜRKPA Dönem Başkanı ve Kazakistan Meclis Başkanı Nigmatulin, Aliyev'e TÜRKPA hizmet binasının yapımında sağladığı destek için teşekkür etti.
Nigmatulin, TÜRKPA üyesi ülkelerin meclis başkanlarının aldığı karar gereği Aliyev'e "TÜRKPA Liyakat Madalyası" takdim etti.
Kahraman ve diğer meclis başkanları, Bakü temasları kapsamında merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti. Mezara çelenk sunan meclis başkanları, Haydar Aliyev'in eşi Zarife Aliyeva'nın mezarına da çiçek bıraktı.
Bakü Şehitler Hiyabanı'nı da ziyaret eden meclis başkanları, şehit mezarlarına çiçek, Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk sundu.
Meclis başkanları protokolde olmamasına rağmen Bakü Türk Şehitliği'ni de ziyaret ederek Şehitlik Anıtı'na çelenk bıraktı.
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