TBMM Başkanı: Bizi alıkoyamayacaklar
27 Temmuz’da tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı.
MECLİS BAŞKANI KAHRAMAN AÇILIŞTA KONUŞTU
Meclis Başkanı İsmail Kahraman:
"Milletvekilleri donanımlı ve saygın kişilerdir. İçinde bulunduğumuz 26. dönemde 507 milletvekilimizin akademik kariyer yaptığını görmekteyiz. Ankara semalarında top sesleri yankılanırken tam bir cihat ruhu ile aylarca çalıştılar. Ülkemiz emperyalist güçlerin uşağı olan FETÖ eliyle darbe girişimine maruz kaldı. Darbenin önlenmesinin lideri halkımızı direnişe çağıran muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Mankurt kafalı FETÖ'cü teröristlere karşı ay yıldızlı bayrağımız altında birleşen necip milletimize tekrar teşekkür ediyorum. TBMM'nin açılışından günümüze kadar geçen 97 yıllık sürede 65 hükümet kurulmuştur. Bir hükümetin ömrü ortalama 1.5 yıl olabilmiştir. Ülkemiz bütün ekonomik ve sosyal atılımlarını uzun soluklu hükümetler döneminde gerçekleştirdi. İçinde bulunduğumuz bina TBMM'nin 3. binasıdır. Temeli 26 Ekim 1938'de atılmıştır. Bu dönemde meclisimizi yüklü bir dönem beklemektedir. Ahtapotlar güçlü Türkiye yürüyüşümüzden bizi alıkoyamayacaklardır."
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