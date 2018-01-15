TBMM Başkanı İran'a gidiyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, İslam İşbirlği Teşkilatı Parlamento Birliği 13. Konfersansı'na katılmak üzere İran'a ziyaret gerçekleştirdi.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 13. Konferansı'na katılmak üzere İran'ın başkenti Tahran'a geldi.Kahraman ve beraberindeki heyeti, Mihrabad Havaalanı'nda İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Siyaset Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi, İran-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Aliriza Beygi, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin ve diğer büyükelçilik görevlileri karşıladı.
TBMM Başkanı Kahraman ile TBMM katip üyeleri AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz ile TBMM İdare Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı, Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Yusuf Beyazıt, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve bazı milletvekilleri de Tahran’a geldi.
TRT
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