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TBMM Başkanı İran'a gidiyor

TBMM Başkanı İran'a gidiyor.14700
  • Giriş : 15.01.2018 / 14:33:00

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İran'a ziyaret gerçekleştirdi.

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Büyüyen Beşik

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, İslam İşbirlği Teşkilatı Parlamento Birliği 13. Konfersansı'na katılmak üzere İran'a ziyaret gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İslam İşbirliği Teşkilatı  Parlamento Birliği (İSİPAB) 13. Konferansı'na katılmak üzere İran'ın başkenti  Tahran'a geldi.Kahraman ve beraberindeki heyeti, Mihrabad Havaalanı'nda  İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Siyaset Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi,  İran-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Aliriza Beygi,  Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin ve diğer büyükelçilik görevlileri  karşıladı.

TBMM Başkanı Kahraman ile TBMM katip üyeleri AK Parti Burdur  Milletvekili Bayram Özçelik, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, CHP  Çanakkale Milletvekili Bülent Öz ile TBMM İdare Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı,  Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Yusuf Beyazıt, AK Parti  Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve bazı  milletvekilleri de Tahran’a geldi.

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