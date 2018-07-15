TBMM Başkanı'ndan 15 Temmuz mesajı
Ülkemiz 15 Temmuz 2016 tarihinde büyük bir ihanete uğramıştır. FETÖ’ye mensup hainler tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü, demokrasiyi özümsemiş necip milletimizin gayret ve desteği ile bertaraf edilmiştir.
Sandığın gücüne inanmayan, milletin iradesine saygı göstermeyen vesayet çevreleri, ülkemizde zaman zaman darbe teşebbüsünde bulunmuşlardır. 15 Temmuz 2016 tarihindeki kalkışmada ise devletimiz kaosa sürüklenip, vatanımız işgal edilmek istenmiştir.
O gece, devlet ve millet olarak büyük bir imtihan verdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin dirayeti, şahsımın Başbakanlığında necip milletimizin feragat ve feraseti, siyasi partilerimizin desteği, adli ve kolluk güçlerimizin fedakârlığı, kurumlarımız, üniversitelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızın girişimleriyle hürriyet ve demokrasimize sahip çıkıp demokrasi imtihanından başarıyla çıktık.
O gece 251 kardeşimiz şehit edildi, 2194 kardeşimiz de gazilik payesine erişti. Milli şairimiz Mehmet Akif’in Çanakkale Şehitlerine şiirinde;
“Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber,
Sana aguşunu açmış, duruyor Peygamber” diye seslendiği şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyorum. Gazilerimize sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum.
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin, devletimizin istiklal ve bekası için tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin aynı kararlılıkla devam edeceğinin bilinmesini isterim.
Artık Türkiye’de yeni ve istikrarlı bir dönem başlamıştır. 24 Haziran seçimlerinden sonra oluşan Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile Türkiye’de bir daha Hükûmeti devirme, devletimizi yıkma, milletimizi bölme teşebbüslerine tevessül edilemeyecektir.
Demokrasimizi güçlü kılmak, hak ve hürriyetlerimizi korumak gayesiyle yaptığımız düzenlemeler ile ülkemiz gelişerek büyümesini sürdürecektir. Bu süreçte kuşkusuz Gazi Meclisimize büyük görevler düşmektedir.
Milletimizin temsilcisi olan her bir vekilimizin bu sürece önemli katkı sağlayacağına olan inancım tamdır.
Bu vesileyle bir kez daha 15 Temmuz gecesini destana dönüştüren milletimize ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin üyelerine şükranlarımı sunuyorum.
BİNALİ YILDIRIM
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET
MECLİSİ BAŞKANI
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