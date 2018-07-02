TBMM Başkanı'ndan erken seçim açıklaması
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, 3 partinin istemesi durumunda erkene alınacak yerel seçimlerle ilgili konuştu ve bu durumun Anayasa'ya aykırı olduğunu söyledi.
TBMM Başkanı Kahraman, , "Genel seçimlerde yoktu ama mahalli seçimlerde var. Zaten geldi. Mart'a ne kaldı?" dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, yerel seçimin erkene alınmasına yönelik tartışmalar hakkında açıklama yaptı.
Veda turları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Üysal'ı ziyaret eden Kahraman, "Yerel seçimler erkene alınır mı?" şeklindeki bir soruya "Yapılmaz çünkü Anayasa'ya uygun değil. Seçimlerin yapılacağı tarih hakkında Anayasa'da hüküm var. Genel seçimlerde yoktu ama mahalli seçimlerde var. Zaten geldi. Mart'a ne kaldı? O 3 ayı adayların belirlenmesi olarak düşünün. 6 aylık bir zaman kaldı" diye cevap verdi.
"Siz öne alınmayacağını mı düşüyorsunuz?" hatırlatması üzerine Kahraman, şunları söyledi:
"Ben zannetmiyorum. Ama onun ayrı bir formülü bulunur mu bilmiyorum. Fakat zorlamanın bir gereği yok. Ben her seçimin zamanında yapılması gerektiğine inanırım. Ama bu erken genel seçimin doğru yapılan bir hareket olduğuna inanıyorum. Sonucu da fevkalade oldu. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. İstikrarlı bir Türkiye. Geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz inşallah."
NTV
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