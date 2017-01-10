TBMM Başkanı'nın durumu iyiye gidiyor
Bir süredir Güven Hastanesi'mde tedavisine devam edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlığı iyiye gidiyor.
Yapılan açıklamada, İsmail Kahraman'ın tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü ifade edildi.
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