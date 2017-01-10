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TBMM Başkanı'nın durumu iyiye gidiyor

TBMM Başkanı'nın durumu iyiye gidiyor.16019
  • Giriş : 10.01.2017 / 13:36:00

Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumu hakkında bilgi geldi.

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Bir süredir Güven Hastanesi'mde tedavisine devam edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlığı iyiye gidiyor.

Yapılan açıklamada, İsmail Kahraman'ın tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü ifade edildi.

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