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TBMM Başkanı'nın tedavisi evinde yapılacak

TBMM Başkanı'nın tedavisi evinde yapılacak.16019
  • Giriş : 14.01.2017 / 14:26:00

Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.

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Bir süredir yoğun bakımda olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman için Güven Hastanesi'nden açıklama geldi.

İsmail Kahraman'ın bundan sonras evinde tedavi edileceği hastaneden yapılan açıklama ile bildirildi.

Kahraman’ın sağlık durumuna ilişkin Güven Hastanesi’nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:“TBMM Başkanımız Sayın İsmail Kahraman’ın 29 Aralık 2016 tarihinden bu zamana hastanemizde devam etmekte olan tıbbı bakım ve tedavisi, hastane ortamından, kendisinin ve ailesinin talebiyle, Sağlık Bakanlığı yetkililerin bilgisi ve kontrolünde, hastanemizin de desteğiyle kendi konutunda devam edilecektir.”

HÜRRİYET

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