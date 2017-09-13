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TBMM Başkanı: Partilere sunulacak

TBMM Başkanı: Partilere sunulacak.16019
  • Giriş : 13.09.2017 / 16:44:00

TBMM Başkanı, iç tüzük ile ilgili değişiklikleri partilere sunacağını açıkladı.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, katıldığı imza töreninde konuşma yaptı ve iç tüzük ile ilgili değişiklikleri partilere sunacağını duyurdu.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi'nde bulunan  Sultan İkinci Abdülhamit dönemine ait fotoğraf koleksiyonun dijitalleştirilmesi,  detaylı katalog ve künye çalışmalarının yapılması, albümlerinin  restorasyonlarının gerçekleştirilmesine yönelik işbirliği protokolünün imza  töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TBMM Başkanlık Divanının, güvenlik önlemlerine ilişkin dünkü  toplantısında, "Adeta Meclis'te OHAL ilan edildi" yorumlarının yapıldığının  anımsatılması üzerine Kahraman, "Öyle başlıklar var mı? OHAL gibi veren basın mı  oldu. Çok tabii hadise" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, ortak toplantılar dizisinden sonra  ulaştığı sonucu Başkanlık Divanında izah ettiğini belirten Kahraman,  her türlü  önlemi almaları gerektiğini söyledi.  Kahraman, günde ortalama 5 binin üzerinde insanın geldiği, "milletin  kalbinde, Mecliste olduklarını" vurgulayarak, yarın "Eyvah" dememek için hangi  önlemler varsa onları almaları gerektiğini bildirdi. Kahraman, şöyle devam etti:  "Asla OHAL ile ilgisi yok, hürriyetin kısıtlanması diye bir hadise  yok. Tedbir diye bir durum var. Grup toplantılarına gelip, parti başkanlarına  kadar ulaşan saldırılar oldu, benzeri durumlar oldu, şüpheli insanların geldiği  durumlar oldu. Bir terör hadisesi, ne zaman, ne gelecek bilinmiyor. Önleyici  tedbirler lazım. 'İş olduktan sonra eyvah kar etmez' diye bir söz var.

Drone denilen hadise düğünlerde de var. Gittiğiniz herhangi bir  düğünde davetlilerin üzerinde resim çekimi ve takip. Ne silah var ne bir şey var.  O kadar tabii hadise ki bunlar. Gayet normaldir, her türlü tedbirin alınması  lazım. Ortalama her gün 5 bin insan gelecek, herkes istediği yere girecek.  Disipline ediliyor öteden beri, Meclisin açıldığı tarihten beri. 1920'den  itibaren tedbirsiz olur mu, olmaz. Evinizin kapısı açık mı, zil yok mu, herkes  bir yere vurup da girmiyor mu? Yarın, 'Eksiklik bıraktınız' denmemelidir. Bu  vesileyle İçişleri Bakanı'na, mesai arkadaşlarına, Meclisteki mesai arkadaşlarıma  teşekkür ediyorum."

TBMM İç tüzüğü ve uyum yasalarına yönelik çalışmaların sorulması  üzerine Kahraman, sistemin değiştiğini, Türkiye'nin makas değişimiyle karşı  karşıya olduğunu belirtti.  İsmail Kahraman, artık 28 günlük, 40 günlük, 4,5 aylık hükümetler  devrinin olmayacağına işaret ederek, Meclisin çok daha güçlü hale geleceğini dile  getirdi. Kahraman, güçlü bir Meclis, kuvvetler ayrılığının gerektirdiği yapıda  bir Meclisin oluşacağının altını çizerek, "Ona ait çalışmalarımız oldu. Yeni  dönemde bu çalışmalarımızın teklifleri intikal edecektir. İç tüzük öncelik  taşımaktadır. İç tüzükteki adaptasyon için 26 maddelik bir hazırlık oldu. 160  madde civarında bir yeni içtüzük çalışması oldu. Bu partilerin tasvibine  sunulacak hadisedir. Partiler, gruplar bu mevzuda söz sahibidir. Onların teklifi  olacak." diye konuştu.

Kahraman, yeniden Meclis Başkanlığı için aday olup olmayacağı  sorusuna,  "Seçime 2 ay var, sabredin. Ben size aday müracaatının başlayacağı ilk  gün kim aday olacak, kim olmayacak söyleyeceğim. Merakla harekete geçmek yok.  Mühim değil. Hizmetler yürür, kişiler gelir geçer. Mühim olan kubbede hoş seda  bırakmaktır." karşılığını verdi.

TRT

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