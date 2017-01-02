TBMM Başkanı yoğun bakımdan çıktı!
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin sevindirici haber tedavi gördüğü hastaneden geldi.
Kahraman, enfeksiyon teşhisi ile hastaneye kaldırılmış ardından ameliyata alınmıştı. Yoğun bakımdan normal servise alınan Kahraman'a ziyaretçi yasağı konuldu.
Kahraman’ın tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Ameliyat sonrası üçüncü gününde yoğun bakım ünitesinde izlenimine devam edilmekte olan TBMM Başkanımız Sayın İsmail Kahramanın genel durumu iyi seyretmektedir.
Bu sabah yapılan tıbbi konseyde yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak, takip ve tedavisine normal serviste devam edilmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir. Hastanın sağlığı açısından ziyaretçi kabul edilmemektedir.”
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