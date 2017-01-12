6. madde de kabul edildi
Dün akşam büyük kavgaların yaşandığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 6. maddenin görüşülmesine başlandı.
Meclis'te bugün, düne göre daha sakin görüşmeler gerçekleşiyor. 6. maddenin de kabul edildiği açıklandı.
TBMM Genel Kurulu, dün saksıların, sandalyelerin havada uçuştuğu, vekillerin yaralandığı kavgaların gölgesinde toplandı. Vekillerin gündeminde de dünkü kavga vardı. Öte yandan dün gece Genel Kurulda yumruklaşmaya varan kavga sırasında yerinden sökülen kürsünün Genel Kurul saatine kadar tamiratı yapıldı. Öte yandan, 6. madde akşam saatlerinde 343 oy ile kabul edildi.
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