TBMM'de Deniz Gezmiş kavgası!
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük tartışma. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Deniz Gezmiş'e benzetmesi ile ilgili AK Parti ve CHP'li vekiller birbirine girdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Deniz Gezmiş'in idamıyla ilgili CHP'li 28 vekilin Meclis'te 'evet' dediği için asıldığını söylemesi mecliste tartışmalara neden oldu.
AK Partili Bülent Turan, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'parkasız Deniz Gezmiş'e benzettiği için eleştirildiğini hatırlattı ve "Deniz Gezmiş kahraman da Tayyip Erdoğan'a benzetilmez de o zaman niye astınız bu adamı? Asan sizsiniz, savunan sizsiniz! 28 CHP vekili Deniz Gezmiş'in asılmasına 'evet' demeseydi belki bugün vekilinizdi. Hem asacaksın hem sahip çıkacaksın! Ama cibilliyet meselesi" dedi.
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