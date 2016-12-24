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TBMM'de kavga çıktı

TBMM'de kavga çıktı.34570
  • Giriş : 24.12.2016 / 19:39:00
  • Güncelleme : 24.12.2016 / 19:42:31

TBMM Anayasa Komisyonu'nda yeni gergin anlar yaşandı. AK Partili ve CHP'li milletvekilleri birbirine girdi.

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TBMM'de yine olanlar oldu. CHP'li milletvekilleri itiraz edince AK Partililer sert tepki gösterdi. Bunun üzerine iki partinin milletvekilleri sert tartışmaya girişti.

Meclis Anayasa Komisyonu'nda AK Parti'nin maddelerin görüşmelerine geçilmesi önergesi sonrası tartışma çıktı. AK Parti ve CHP'li vekiller arasında sert tartışmaların geçtiği belirtildi.

Yüksek sesli konuşmaların ve tartışmaların yaşandığı anlarda pet şişelerin uçuştuğu öğrenildi. CHP'li Engin Altay ve AK Parti'li Kemalettin Yılmaz arasında sert tartışmaların yaşandığı belirtildi.

AK Parti genelge üzerindeki görüşmelerin tamamlanması ve artık maddelere geçilmesi için yeterlilik önergesi verince, CHP'li vekiller buna tepki göstererek itiraz etti.

CHP'li Engin Altay, "Bu yaptığınız eşkıyalıktır" sözleriyle AK Parti'nin önergesine tepki gösterdi.

GÖRÜŞMELERE GEÇİLMESİ KABUL EDİLDİ

Anayasa değişikliği teklifinin maddelerinin görüşmelerine geçilmesi kabul edildi. AK Parti milletvekillerinin, geneli üzerindeki görüşmelerde yeterlilik önergesi vermesi üzerine teklifin maddelerine geçilmesi oylanarak, kabul edildi.

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