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TBMM'de kritik toplantı

TBMM'de kritik toplantı.36228
  • Giriş : 17.07.2018 / 17:07:00

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kritik bir toplantı gerçekleşti.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu TBMM Başkanı Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Kritik toplantıya AK Partili vekil Metin Gündoğdu'nun konuşması damga vurdu.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, "Milletin kendi  kendini yönetme iradesini sindiremeyen güçler, 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12  Eylül 1980, 28 Şubat 1997 ve en son 15 Temmuz 2016'da şiddet, baskı ve korku  yöntemleriyle kirli yüzlerini göstermişlerdir." dedi.

Çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddetle ilgili gündem dışı söz alan  MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, çocuk ve istismar kelimeleri ile kadın ve  şiddet kelimelerinin asla yan yana gelmemesi gerektiğini bildirdi.

Bu kelimelerin son dönemlerde çok daha fazla yan yana gelmeye  başladığına işaret eden Erdem, "Birinci sayfalarda, manşet haberlerde maalesef  çocuklarımıza şiddet uygulanması, cinsel istismara uğramaları veya hunharca  katledilmelerini hep birlikte gördük ve takip ediyoruz. İçimiz, yüreğimiz  yanmaktadır. Aynı şekilde kadına şiddetin önüne geçilmesi için de acil olarak  yeni bir eylem planının geliştirilmesi gerekmektedir." diye konuştu.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal da AK Parti Hükümetleri döneminde  yedi defa milli eğitim bakanının değiştiğini ve bu bakanlar döneminde 14 defa da  eğitim sisteminin değiştirildiğini öne sürdü.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ise Türkiye'nin çok partili  hayata geçtiği günden bu yana bir kısım şer güçlerin saldırılarıyla demokratik  hayatta çeşitli kesintiler yaşamak durumunda kaldığını belirterek, "Milletin  kendi kendini yönetme iradesini sindiremeyen güçler, 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971,  12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997 ve en son 15 Temmuz 2016'da şiddet, baskı ve korku  yöntemleriyle kirli yüzlerini göstermişlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin darbelerden ekonomik, sosyal ve siyasi anlamda çok büyük  olumsuzluklar yaşadığına işaret eden Gündoğdu, "Darbeciler, ülkeyi adeta zindana  çevirdiler. Kendi sapkın ideolojileri dışında hiçbir fikre ve anlayışa tahammül  edemediler. Milletimiz darbelerden dolayı çok ağır bedeller ödedi." ifadesini  kullandı

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