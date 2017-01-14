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TBMM'de mikrofon için özel ekip!

TBMM'de mikrofon için özel ekip!.11323
  • Giriş : 14.01.2017 / 08:16:00

Meclis'te kaybolan 15 bin Euro'luk mikrofon için özel ekip kuruldu.

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Anayasa değişikliğinin görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkan kavgalarda bazı milletvekilleri yaralanırken, yaşanan arbedede devrilen kürsüdeki 15 bin Euro'luk mikrofon da kayıplara karışmıştı.

Kürsüdeki iki mikrofondan birinin bulunması için, güvenlik görevlileri ile teknik uzmanların bulunduğu özel bir ekip kuruldu.

Uzun gecenin özellikle kavga anına ilişkin farklı kameralar ve internete yansıyan görüntüleri incelenmeye başlandı.

Arbede arasında ortadan kaybolan 15 bin Euro’luk mikrofonun sopa olarak kullanılmış olabileceği ihtimali üzerinde duran yetkililer, kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda mikrofonu kimin alıp götürdüğünü tespit etmeye çalışıyor.

Yetkililer, “Kimin götürdüğünü, büyük ihtimalle görüntülerden tespit edeceğiz. Kendisinden getirmesini rica edeceğiz.

Getirdiklerinde halen çalışır durumdaysa, diğeri çalışır durumda olduğu için ikisini birden yeniden kürsüye yerleştireceğiz” diye konuştu.

Bu arada TBMM Genel Kurulu’nun oylama, yoklama sistemi ile ses ve ışık sistemlerinin kontrol edildiği teknik yönetim merkezi ise özel korumaya alındı.

Kavgalar sırasında Meclis tarihinde ilk kez kürsü yerinden çıktı.

250 kiloluk kürsü bahçeye taşınıp kar altında tamir edildikten sonra kaynak yapılıp beton dökülerek yerine sabitlendi.

Kürsüdeki iki mikrofondan biri ise kayıp. Sopa olarak kullanıldığı tahmin edilen 15 bin Euro’luk mikrofonun yerine eski mikrofon takıldı.

Kırılan saksılar kaldırıldı. Çiçekler dünkü birleşim öncesi toplatıldı.

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