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TBMM'de Özel Harekatçılar görevlendirildi

TBMM'de Özel Harekatçılar görevlendirildi.37972
  • Giriş : 09.01.2017 / 16:54:00

Yeni Anayasa görüşmelerinin gerçekleşeceği TBMM'de yoğun güvenlik önlemleri alındı.

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Yeni Anayasa görüşmelerinin yapılacağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) olası protestolara karşı yoğun güvenlik önlemleri alındığı öğrenildi.

Barolar Birliği ile CHP'lilerin protesto gösterisine hazırlanması güvenliğin artmasına neden oldu.

Meclis, olağanüstü günlerinden birini yaşıyor. 18 maddelik Anayasa Değişikliği teklifinin Genel Kurul'daki görüşmelerine bugün saat 14.00'te başlanacak.

Teklifin sahibi AK Parti ve MHP ile düzenlemeye karşı çıkan CHP ve HDP'de son hazırlıklar yapılırken, Meclis çevresinde alınan güvenlik tedbirleri dikkat çekiyor.

Kızılay'dan Meclis'e çıkan yollar polis tarafından çelik bariyerlerle kapatıldı. Meclis kapı girişlerine yakın noktalara TOMA ve çevik kuvvet polisi takviyesi yapıldı. Tam teçhizatlı özel harekatçılar eller tetikte bekliyor.

Teklif en az 330 oyla geçerse 2 ya da 23 Nisan’da referandum bekleniyor. En fazla 15 gün sonra paket Meclis’ten çıkarsa Cumhurbaşkanı onayına gidecek. AK Parti’nin 316 oyu üzerine MHP’den fire olur, 14 eksikle paket kalırsa siyaseti yeni bir gündem bekleyecek. Bu durumda referandum için planlanan tarihte erken seçim gündeme gelebilecek.

ZİYARETÇİ YASAĞI

Görüşmelerin 24 Ocak'a kadar sürmesi bekleniyor. O tarihe kadar da Meclis'te ziyaretçi yasağı olacak. 

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