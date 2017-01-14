TBMM'de 'soykırım iddiası' kavgası
Türkiye Büyük Millet Meclisi yine karıştı. Geçtiğimiz gün çıkan kavgada AK Partili milletvekillerinden yaralananlar olmuştu.
Bugünkü kavganın adı 'Ermeni soykırımı' iddiaları oldu. HDP Milletvekili Garo Paylan'ın sözlerine tepki gösterilmesi üzerine oturuma ara verildi.
Paylan’a “Burada milleti yaralayıcı hakaretlerde bulunamazsınız” diyen TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın daha sonra oturuma ara verdi. Yaklaşık 1 saat süren aradan sonra gergin bir havada toplanan TBMM Genel Kurulu’ndan Paylan’a 3 oturuma girmeme cezası verilmesi kararı çıktı.
TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifinin 11’inci maddesi görüşülürken söz alan HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın Ermenilere ’soykırım’ yapıldığı iddiası gerginliğe neden oldu.
AK Parti milletvekilleri, 'soykırım' ifadesinden dolayı Garo Paylan’ın özür dilemesini istedi. Ancak Paylan konuşmasına "Bir zamanlar yüzde 40 idik. Bugün binde biriz. Herhalde başımıza bir iş geldi ki; ben bunun adına soykırım diyorum. Ermeni halkı başına ne geldiğini çok iyi biliyor. Bir zamanlar atamın, dedemin başına ne geldiğini çok iyi biliyorum. Adını siz koyun o zaman. Biz yok hükmündeyiz. Binde bire düşmüşüz" iddialarında bulununca AK Partili milletvekilleri masaya vurarak protestoda bulundu.
Bazı AK Partili milletvekilleri kürsüye doğru yaklaşırken, HDP’li Sırrı Süreyya Önder, Paylan’ı kendi sıralarına götürdü. AK Partili milletvekilleri Paylan’a "Ermeni diasporasının ifadelerini kullanamazsın burada. Böyle ifade özgürlüğü olmaz. Bu ne edepsizlik, bu ne şahsiyetsizlik" diye tepki gösterdi.
Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın tartışmanın uzaması üzerine birleşime ara verdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Garo Paylan’ın provokatif bir dil kullandığını belirterek "Bu iddiayı kesin bir dille reddediyorum. İç tüzüğün 161’inci maddesine göre işlem yapılmasını ve bu haksız iddianın tutanaklardan çıkarılmasını talep ediyorum" diye konuştu.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, konuya ilişkin "CHP’nin Türkiye’de Anadolu coğrafyasında soykırım yapıldığı iddiasını kabul etmesi mümkün değildir. Bu iddiayı şiddetle reddediyoruz" dedi.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, HDP’li Garo Paylan’ın ’Ermeni soykırımı’ iddiasını kınadığını belirterek bu sözlerin tutanaklardan çıkarılmasını istedi.
HDP’li Sırrı Süreyya Önder ise olayların açığa çıkması için düşüncelerin serbestçe ifade edilmesine izin verilmesi gerektiğini söyledi.
'SOYKIRIM' İFADELERİ TUTANAKLARDAN ÇIKARILACAK
Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın’ın, Garo Paylan hakkında 3 birleşim çıkarma cezası ile ’soykırım’ ifadesini Meclis dışında tekrarlamaması ve bu sözlerin tutanaklardan çıkarılması talebi oy çokluğuyla kabul edildi.
HÜRRİYET
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