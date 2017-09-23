TBMM'de tam 92 yıl sonra bir ilk yaşandı!
TBMM Başkanı'nın frak giyme zorunluluğunun kaldırılmasının ardından Kahraman kürsüye takım elbiye ile çıktı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Hükümet'e verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresini görüşmek üzere olağanüstü toplandı.
Frak giyme zorunluluğu kaldırılmıştı
11 Ekim 1925'te kararname ile getirilen TBMM Başkanı ve Meclis Başkanvekillerinin frak giyme zorunluluğu geçtiğimiz günlerde yapılan içtüzük değişikliğiyle kaldırılmıştı.
Kahraman takım elbise giydi
TBMM Başkanı Kahraman, İçtüzük değişikliğiyle frak giyme zorunluluğunun kaldırılmasının ardından, ilk kez Divan'a koyu renk takım elbise ve kravat ile çıktı.
Kavaslar da yakaları ve kol manşetleri yeşil olan siyah takım elbise ile kravattan oluşan yeni kıyafetleriyle Genel Kurul'da görev aldı.
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