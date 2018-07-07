TBMM'de tarihi gün!
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihi bir güne tanıklık ediyor. Yeni vekillerin saat 14.00'te yemin edeceği Meclis'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 11.00'de geldi.
24 Haziran seçimlerinden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni seçilen milletvekillerine grup toplantısında hitap edecek.
Erdoğan, grup toplantısının ardından milletvekillerinin yemin töreninde de yer alacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından karşılandı.
Ardından grup toplantısının yapılacağı salona giren Cumhurbaşkanı, partililer tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.,
SABAH
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