TBMM'de yeni yasama yılı başlıyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ile yarın başlıyor. TBMM, Meclis İçtüzüğü uyarınca yarın saat 14.00'de toplanacak.
Meclis'in 26. Dönem 3. Yasama Yılı açılış programı yarın saat 13.00'te TBMM Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek törenle başlayacak. Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekillerince, Atatürk Anıtına çelenk konularak saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.
TBMM Genel Kurulu, saat 14.00'de Meclis Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplanacak. Kahraman, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Genel Kurula davet edecek.
İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Erdoğan, yasama yılı açış konuşmasını yapacak.
Program kapsamında, saat 19.00'da TBMM Tören Salonu'nda resepsiyon gerçekleştirilecek.
TRT
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