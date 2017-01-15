TBMM'deki oylamada son durum
Milletvekillerinin Anayasa Değişikliği için Meclis'teki oylaması devam ediyor. Maddeler, oylamada bir bir geçiriliyor. Şuana kadar 16 maddeden oymalaya girdiği ve kabul edildiği öğrenildi.
Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin uzlaşarak Meclis'e taşıdığı Anayasa Değişikliği teklifinin 12., 13, 14, 15 ve 16'ncı maddeleri de kabul edildi.
Genel Kurul, saat 14.00'te kapılarını açtı. CHP ve HDP'nin verdiği grup önerilerinin ardından TBMM'de şu anda görüşmeleri tamamlanan 12. maddenin görüşülmesine geçildi. AKP'li İsmail Saydam'ın ilk 4 maddeyle ilgili olarak "İleride ilk 4 madde de değiştirilebilir" sözleriyle başlayan sert tartışmaların ardından yapılan oylamada 344 kabul, 133 ret, 2 boş, 3 geçersiz oy çıktı. Oturuma verilen 45 dakikalık aranın ardından 13. maddenin görüşülmesine geçildi. Maddeye ilişkin tüm önergelerin reddedilmesinin ardından oylamaya geçildi.
12 maddenin ardından askeri yargıyı düzenleyen ve AYM'nin üye sayısını düşüren 13. maddenin oylamasına geçildi. 13. madde için yapılan oylamaya ise 482 milletvekili katıldı. 343 evet oyu çıkarken, 133 milletvekili hayır oyu kullandı. 1 çekimser, 3 boş çıkan oylamada 2 oy geçersiz sayıldı.
TBMM'de HSYK'nın yapısını değiştiren ve Cumhurbaşkanı'na HSYK üyelerinin yarısını atama yetkisi veren 14. madde 341 oyla kabul edildi. 133 ret oyu kullanıldı. 4 boş oy kullanılırken, 4 oy geçersiz sayıldı, 1 kişi çekimser oy kullandı.
15 ve 16'ncı madde planlanmadığı halde gündeme alındı
Planlamada bugün yalnızca 12,13 ve 14. maddelerin görüşülmesi öngörülmüştü. HDP'nin Genel Kurul'a katılmama ve MHP'nin Saffet Sancaklı eşinin sağlık durumu nedeniyle önergelerini geri çekerek görüşmelere aktif olarak katılmama kararı almasının ardından TBMM Genel Kurulu olağan programın dışına çıkarak 15 ve 16'ncı maddeyi de oyladı.
Oylamada bütçe kanununda değişiklik yapılmasını öngören 15. madde için 341 kabul, 134 ret oyu verildi. 1 kişi çekimser oy kullandı. Ayrıca 2 oygeçersiz sayılırken 5 boş oy çıktı.
Sabah 06:30'a kadar süren TBMM mesaisinde 16'ncı madde de kabul edildi. 482 milletvekilinin oy kullandığı 16. madde 341 evet oyu ile kabul edildi. 134 hayır oyu kullanılan oylamada 3 boş, 1 çekimser oy kullanıldı, 3 oy geçersiz sayıldı.
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