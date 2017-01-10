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TBMM'den Demirtaş'a yanıt!

TBMM'den Demirtaş'a yanıt!.14395
  • Giriş : 10.01.2017 / 08:45:00

TBMM Başkanlığı, Selahattin Demirtaş'ın verdiği önergeye yanıt verdi.

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HDP'ye yönelik operasyonlarda tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a el yazısı ile önerge gönderdi.

Demirtaş, kendisi ve partili vekillerinin Meclis kararı olmadan tutuklandıkları ve bu konuda girişimi olup olmayacağı sorunu sprdu.

TBMM Başkanlığı'ndan Demirtaş'a Tokat gibi yanıt geldi. Demirtaş'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik 77 dosyası olduğu belirtilerek, "Hakkında açılan ceza davalarında tutuklu yargılanması yargı erkine ait bir yetkidir. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez. Genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Milletvekilleri de tek bayrak, tek vatan, ek devlet ve tek millet bilinciyle ülkemizi daha ileri noktalara ulaştırma gayreti içinde olmalı" denildi.

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