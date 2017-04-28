TBMM'den HSYK açıklaması geldi!
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden HSYK'ya seçilecek 7 üye hakkında açıklama yaptı. TBMM, 7 üye için salı günü mesai bitimine kadar TBMM Başkanlığına başvuruların yapılabileceğine dair duyuru yaptı.
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