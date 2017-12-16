TBMM'den Mesut Yılmaz ve ailesine mesaj
Eski başbakan Mesut Yılmaz'ın büyük oğlu Yavuz Yılmaz'ın hayatını kaybetmesi haberinin duyulması üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi harekete geçti. TBMM Başkanvekilleri, Mesut Yılmaz ve ailesine baş sağlığı diledi.
TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Yılmaz ve ailesine başsağlığı diledi.
TRT
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