TBMM'den tarihi karara destek!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile yapılan toplantıdan çıkan karara TBMM'den destek geldi. AK Parti, CHP ve MHP'nin imzasıyla tüm dünya parlamentoları Doğu Kudüs'ün bağımsız Filistin'in başkenti olarak tanımaya çağrıldı.
TRT
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