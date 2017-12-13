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TBMM'den tarihi karara destek!

TBMM'den tarihi karara destek!.36228
  • Giriş : 13.12.2017 / 17:31:00

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Kudüs kararına destek geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile yapılan toplantıdan çıkan karara TBMM'den destek geldi. AK Parti, CHP ve MHP'nin imzasıyla tüm dünya parlamentoları Doğu Kudüs'ün bağımsız Filistin'in başkenti olarak tanımaya çağrıldı.

TRT

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