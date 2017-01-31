TBMM fatura için toplanıyor!
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 1 milyon 200 bin TL'lik telefon faturası ile gündeme oturan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ile toplanıyor.
CHP'li vekil Türkmen, milyonluk faturaya ilişkin "Meclis yönetimi tarafından satın alınan bu hizmetin fahiş fiyatından sorumlu tutulması gereken kişi ben değilim" şeklinde skandal bir savunma yapmıştı.
Meclis bu skandal faturayla ilgili bugün toplanacak.
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