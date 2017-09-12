TBMM'nin çatısına yerleştirildi
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni önlemler alınıyor. Ana binanın üstüne anti drone sistemi ve Meclis'e giren araçlara yönelik önlem alınması amacıyla çatısına plaka tanıma sistemi yerleştirildi.
Ziyaretçiler için yüz tanıma sistemi konması da güvenlik önlemlerinden bir tanesi. Yüz tanıması yapılan ziyaretçiler, TBMM kampüsünde bulunan ve 360 derece dönebilen kameralarla izlenebilecek.
TRT
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