TBMM önünde arbede
Sarıyer'deki Armutlu Cemevi'ne düzenlenen saldırıyı protesto etmek isteen grup ile güvenlik güçleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde arbede yaşandı.
NTV
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