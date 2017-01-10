Facebook Twitter Rss

TBMM oylama sonuçlandı

TBMM oylama sonuçlandı.36228
  • Giriş : 10.01.2017 / 02:12:00

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifinin maddelerine geçilmesi, 338 oyla kabul edildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Teklifin maddelerine geçilmesine dair gizli oylamada, 480 oy kullanıldı. Teklifin maddelerine geçilmesi 338 oyla kabul edilirken, 134 milletvekili ret oyu verdi. Oylamada 2 oy çekimser, 5 oy boş kullanıldı, 1 oy da geçersiz sayıldı.

İnternetten nasıl para kazanılır?

AK Parti'den Kılıçdaroğlu açıklaması

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

HDP'li Yüksekdağ duruşmaya katılmadı

HDP'li Yüksekdağ duruşmaya katılmadı

HDP'li Figen Yüksekdağ, yargılandığı davanın duruşmasına katılmadı.

Kılıçdaroğlu: AYM iktidara teslim oldu

Kılıçdaroğlu: AYM iktidara teslim oldu

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

 

Hükümetten Başika için flaş hamle!

Hükümetten Başika için flaş hamle!

Irak ile kriz yaşanmasına neden olan Başika Kampı ile ilgili önemli bir adım atıldı.

Deniz Baykal: Halkın haberi yok!

Deniz Baykal: Halkın haberi yok!

Deniz Baykal, anayasa teklifi ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

 

Erdoğan'dan ABD'ye: Ne menem iştir

Erdoğan'dan ABD'ye: Ne menem iştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika'ya FETÖ üzerinden yüklendi.

Celal Kılıçdaroğlu AK Partili oldu!

Celal Kılıçdaroğlu AK Partili oldu!

CHP liderinin kardeşi Celal Kılıçdaroğlu resmen AK Partili oldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya