TBMM toplanıyor!
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclisin cumartesi günü olağanüstü toplanacağını açıkladı.
1 Ekim'de açılacak Meclis, "Irak Tezkeresi" nedeniyle bir hafta önce 23 Eylül cumartesi günü toplantıya çağrıldı.
Suriye sınırına tank takviyesi
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderdiği araçlardan 2’si Hassa 8’i Reyhanlı ilçesine gönderildi.
TSK çeşitli birliklerinden karayolu ile 2‘si Hassa, 8’i Reyhanlı ilçesine olmak üzere 10 tank polisin güvenlik önlemleri altında Cilvegözü Sınır Kapısı’na sevk edildi.
Tankların takviye olarak Suriye sınırındaki askeri birliklere gönderildiği belirtildi. Askeri araç sevkiyatının devam etmesi bekleniyor.
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