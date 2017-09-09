TBMM yakınlarında silah sesleri!
Türkiye Büyük Millet Meclisi yakınlarında panik. Akay Kavşağı'nda 2 kişinin tüfekle ateş açtığı yönünde ihbar alan polis ekipleri bölgeye intikal etti. Yapılan inceleme sonucu cadde üzerinde bir eğlence merkezine yönelik bir saldırı yapıldığı ortaya çıktı.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Akay Caddesi'nde bir eğlence merkezine yönelik saldırın yapıldığı belirlendi. Bugün açılacağı öğrenilen eğlence merkezinin kapısında saçma izleri görüldü. Polis eşkalleri tespit edilen saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
HÜRRİYET
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