Facebook Twitter Rss

TBMM'ye 1 milyon liralık masa!

TBMM'ye 1 milyon liralık masa!.36228
  • Giriş : 13.10.2017 / 09:21:00

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 1 milyon liralık masa yapıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 kişilik divan üyelerinin ve Meclis bürokratlarının kullandığı oval masanın fiyatı şaşırttı. Mikrofonların kısa olması nedeniyle alınan masasının 1 milyon TL'ye mal olduğu öğrenildi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, TBMM Başkanlık Divanı önceki gün yaptığı toplantıda 2018 bütçesini görüştü. Meclis'te yapılan tadilat ve inşaat çalışmaları hakkında divan üyelerine bilgi verildi. Daha önce kullanılan Başkanlık Divanı toplantı masasındaki mikrofonların kısa olması nedeniyle alınan yeni masanın maliyeti de belli oldu.  Masada elektronik ses düzeni ve gömülü biçimde bilgisayar ekranları da bulunuyor.

Tadilattan sonra Meclis Başkanlığı makamı için özel halı da dokutuldu. Hereke'de bulunan ve Meclis Milli Saraylar Daire Başkanlığı'na bağlı fabrikada tek parça olarak 52 metrekarelik halı yaptırıldı.

Meclis'in 2018 bütçesi önceki yıla göre yüzde 20 artırıldı. 2017'de 981 milyon olan bütçe 1 milyar 255 milyona çıkartıldı. Bütçe artışında en büyük kalemi yeni ek hizmet binası için ayrılan ödenek oluşturuyor. 2018 bütçesine ek bina için 152 milyon lira ödenek konuldu. Ek binanın toplam maliyetinin 302 milyon olacağı hesaplandı.
2018'te Meclis'te bakım-onarım çalışmaları da devam edecek. Yeni yıl bütçesinden onarım için 14 milyon, bina tefrişatı için de 28 milyon lira ödenek ayrıldı. Yeni dönemde 9 otomobil, 1 otobüs (41 kişilik), 2 minibüs (17 kişilik) ve 1 pick-up alınması da kararlaştırıldı.

15 ilde operasyon: 115 gözaltı!

Tahincioğlu'nun yeni projesinin satışına başlandı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Metin Topuz avukatları cezaevine geldi

Metin Topuz avukatları cezaevine geldi

ABD konsolosluk görevlisi Metin Topuz avukatları cezaevine geldi.

Kerkük operasyonu başladı!

Kerkük operasyonu başladı!

Iraklı bir general, Kerkük operasyonunun başladığını söyledi.

 

Saldırıya uğrayan savcıya yeni görev!

Saldırıya uğrayan savcıya yeni görev!

Silahlı saldırıya uğrayan savcı Kadir Küçüköner'in yeni görevi belli oldu.

'Arabuluculuk' tasarısı Meclis'ten geçti

'Arabuluculuk' tasarısı Meclis'ten geçti

İşçi ve işverenleri yakından ilgilendiren tasarı Meclis'ten geçti.

 

Sedat Peker ifade verdi!

Sedat Peker ifade verdi!

Yeraltı dünyasının önemli isimlerinden Sedat Peker ifade verdi.

Leyla Zana beraat etti!

Leyla Zana beraat etti!

Mahkeme, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana ile ilgili kararını verdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya