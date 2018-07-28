TCDD: Ankara-İstanbul hattı kapatıldı
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndan yapılan açıklama ile aşırı yağış nedeniyle Ankara-İstanbul demiryolu hattının trafiğe kapatıldığı bildirildi.
Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının Kocaeli Körfez-Gebze istasyonları arası, aşırı yağışın sele dönüşerek taşıdığı teressubatla demiryolu hattı üzerinden taşması nedeniyle geçici olarak tren trafiğine kapatıldı.
TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli’nin Körfez-Gebze YHT istasyonlarının 61-65. kilometrelerinde aşırı yağışın sele dönüşerek taşıdığı teressubatla demiryolu hattı üzerinden taşması nedeniyle saat 19.00'dan itibaren hat geçici olarak tren trafiğine kapatıldı.
Kapanan demiryolu hattının yeniden açılması için çalışmalara başlandı.
Söz konusu demiryolu hattının kapanması nedeniyle Ankara'dan saat 16.45, 18.20 ve 19.20’de Pendik'e hareket eden YHT yolcuları ile Konya'dan saat 17.45'te Pendik'e hareket eden YHT yolcuları, İzmit-Pendik arasında otobüslerle taşındı.
Pendik'ten saat 19.35 kalkışlı olup, Ankara yönüne giden YHT yolcuları, Pendik-İzmit arasında otobüslerle aktarıldı.
NTV
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