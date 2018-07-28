Facebook Twitter Rss

TCDD: Ankara-İstanbul hattı kapatıldı

TCDD: Ankara-İstanbul hattı kapatıldı.24527
  • Giriş : 28.07.2018 / 10:14:00

Ankara-İstanbul demiryolu hattının trafiğe kapatıldığı öğrenildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndan yapılan açıklama ile aşırı yağış nedeniyle Ankara-İstanbul demiryolu hattının trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının Kocaeli Körfez-Gebze istasyonları arası, aşırı yağışın sele dönüşerek taşıdığı teressubatla demiryolu hattı üzerinden taşması nedeniyle geçici olarak tren trafiğine kapatıldı.
TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli’nin Körfez-Gebze YHT istasyonlarının 61-65. kilometrelerinde aşırı yağışın sele dönüşerek taşıdığı teressubatla demiryolu hattı üzerinden taşması nedeniyle saat 19.00'dan itibaren hat geçici olarak tren trafiğine kapatıldı.

Kapanan demiryolu hattının yeniden açılması için çalışmalara başlandı.

Söz konusu demiryolu hattının kapanması nedeniyle Ankara'dan saat 16.45, 18.20 ve 19.20’de Pendik'e hareket eden YHT yolcuları ile Konya'dan saat 17.45'te Pendik'e hareket eden YHT yolcuları, İzmit-Pendik arasında otobüslerle taşındı.

Pendik'ten saat 19.35 kalkışlı olup, Ankara yönüne giden YHT yolcuları, Pendik-İzmit arasında otobüslerle aktarıldı.

NTV

Adıyaman'da deprem

Fikret Orman açıkladı! O isim geri dönecek mi?

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Adıyaman'da deprem

Adıyaman'da deprem

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 3,5 şiddetinde deprem yaşandı.

Aref Türkiye'ye geri döndü

Aref Türkiye'ye geri döndü

Panzehir olmadığı için Mısır'a giden Aref, Türkiye'ye geri döndü.

 

Meclis'te yeter sayıları 50 milletvekili değişti

Meclis'te yeter sayıları 50 milletvekili değişti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeter sayıları 50 milletvekili değişti.

Sakarya'da halk otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü

Sakarya'da halk otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir halk otobüsünün TIR'a çarptığı öğrenildi.

 

Rus elçi suikastinde yeni tutuklama

Rus elçi suikastinde yeni tutuklama

Rus Büyükelçi Andrey Karlov cinayeti ile ilgili bir kişi daha tutuklandı.

Survivor şampiyonuna eskort şoku!

Survivor şampiyonuna eskort şoku!

Survivor yarışmacısı Merve Oflaz'ın başı hackerlarla derde girdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya