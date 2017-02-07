Facebook Twitter Rss

TED Şanlıurfa Koleji, Harran Kaymakamı Ayca'yı konuk etti

TED Şanlıurfa Koleji, Harran Kaymakamı Ayca'yı konuk etti.15583
  • Giriş : 07.02.2017 / 09:51:00

Harran Kaymakamı Temel Ayca, bu yıl eğitim-öğretime başlayan TED Şanlıurfa Kolejini ziyaret ederek, kampüsü gezdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Türk Eğitim Derneğinin 89 yıllık tecrübesini bölge halkı ile buluşturan TED Şanlıurfa Kolejine, kent idarecilerinin destek ziyaretleri sürüyor.

Daha önce Vali Güngör Azim Tuna ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi başta olmak üzere şehrin idaresinde söz sahibi isimleri misafir eden TED Şanlıurfa Kolejinin bu seferki konuğu Harran Kaymakamı Temel Ayca oldu.

KAMPÜSÜ GEZDİ, OKUL HAKKINDA BİLGİ ALDI

Okul Müdürü Arif Kemal Şamat tarafından karşılanan Ayca, kampüsü gezerek, okul hakkında bilgi aldı. Kaymakam Temel Ayca, TED Kolejinin tam bir kampüs ortamına sahip olduğunu belirterek, “Şanlıurfa’mız bu yatırımı hak ediyor. Şehrimizin eğitimine, geleceğine yatırım yapanları kutluyor, kendilerine teşekkür ediyorum. TED Şanlıurfa Kolejinin, kentin eğitimdeki başarı çıtasını çok daha yükseklere taşıyacağına inanıyorum” dedi.

“TED, TÜRKİYE’NİN AYDINLIK YARINLARINI YETİŞTİRİYOR”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Okul Müdürü Arif Kemal Şamat ise, Türkiye’nin aydınlık yarınlarını yetiştiren TED Okullarında; bireysel farklılıkların dikkate alındığı, öğrenci merkezli eğitimin hakim olduğunu belirtti.

TED Şanlıurfa Kolejinde de TED’e özgü geliştirilmiş programlar ile uluslararası uygulamaların bütünleştirildiği, pozitif disipline dayalı, dinamik ve yenilikçi bir eğitim-öğretim anlayışının esas alındığını ifade eden Şamat, “Hedefimiz; ulusal değerleri esas alan, evrensel bakış açısına sahip, yabancı dil eğitiminin gerekliliğine inanan öğrenciler yetiştirip, akademik, sosyal ve fiziksel gelişimi destekleyici bir ortam sunmaktır” ifadelerini kullandı. 

Arena'da F.Bahçe marşı sonrası uyarı!

Başkan Ayhan 'evet' için sahada

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Yeni müfredata şikayet yağdı

Yeni müfredata şikayet yağdı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni müfredatına şikayet yağdı.

Yeni müfredat açıklandı

Yeni müfredat açıklandı

Yeni müfredat, bugün Milli Eğitim Bakanı Yılmaz tarafından açıklandı.

 

Minikler dünya turunu tamamladı

Minikler dünya turunu tamamladı

Şanlıurfa'da öğrenciler dünyayı gezdi. Nasıl mı? İşte böyle...

İmam Hatipler bir halk hareketidir!

İmam Hatipler bir halk hareketidir!

Kültür Bakanı Nabi Avcı, İmam Hatip okullarını bir halk hareketi olarak değerlendirdi.

 

TEOG'da 4 sorunun hatalı olduğu konuşuluyor

TEOG'da 4 sorunun hatalı olduğu konuşuluyor

İnternet üzerinden imza kampanyası başlatan öğrenci ve veliler, TEOG'da bazı soruların hatalı olduğu

MEB, TEOG soru ve cevaplarını açıkladı

MEB, TEOG soru ve cevaplarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından TEOG soru ve cevapları yayınlandı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya