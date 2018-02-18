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Tehdit savuran 3 yabancı terörist öldürüldü!

Tehdit savuran 3 yabancı terörist öldürüldü!.23998
  • Giriş : 18.02.2018 / 14:20:00

Paylaştıkları videoda Türkiye'ye tehditler savuran yabancı teröristlerden 3'ünün öldüğü iddia edildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 30 gündür yürütülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1614'e yükseldi.

Terör örgütü ise Fransa, İspanya ve Hollanda vatandaşı 3 YPG'li teröristin öldüğünü duyurdu.

Teröristlerden 2'sinin Afrin Cinderes, 1'inin Deyrior'da öldüğü iddia edildi.

Terör örgütüne yakın hesaplar, İspanyol Samuel Prada Leon ve Fransız Olivier Francois Jean Le Clainche’nin Afrin Cinderes’te, Hollandalı  Heeger’in ise 12 Şubat’ta Deyrizor’da öldüğü yönünde paylaşımlar yaptı.

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