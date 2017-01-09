TEİS açıkladı! İlaç fiyatlarına zam geliyor
Euro kuru 2,1166'dan 2,3421 liraya yükseltildi. Yükseliş sonrası ilaç fiyatlarına gelecek zam 20 Şubat itibariyle geçerli olacak.
Euro kurundaki değişiklik nedeniyle yükselen ilaç fiyatları için Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) tarafından açıklama yapıldı.
İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan euro kurunda değişikliğe gidildi.
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası'ndan (TEİS) yapılan açıklamaya göre, 3 Ocak 2017 tarihli Fiyat Değerlendirme Komisyonu kararına göre ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan euro değeri 2,3421 TL olacak şekilde değiştirildi.
Mevcut uygulamada fiyatların belirlenmesinde bir euro 2,1166 lira olarak hesaplanıyordu. İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılacak yeni euro/TL kuru 20 Şubat'tan itibaren geçerli olacak.
Türkiye'de kamunun sağlık harcamalarını kontrol altına alabilmek için ilaç fiyatlarının belirlenmesinde "kur sabitleme" sistemi uygulanıyor.
Belirlenen kur seviyesinin güncel kurun altında olması ilaç endüstrisi tarafından şikayet konusu ediliyor. Hammadde başta olmak üzere maliyetleri güncel kur üzerinden olan ilaç üreticileri, satış fiyatının belirlenmesinde kullanılan kurun çok düşük olduğu gerekçesiyle kâr marjlarının erimesinden, bazı ilaçlarda ise zararına üretimden şikayet ediyor.
DİĞER HABERLER
Dikkat! KPSS tercih sonuçları açıklandı!
ÖSYM yaptığı açıklamayla KPSS tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
THY 277 seferi daha iptal etti
İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları, Türk Hava Yolları'nın seferlerini de olumsuz etkiledi.
Sinop'ta 228 köy yolu ulaşıma kapandı
Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar yurt genelini esir aldı.
İstanbul Valiliği açıkladı! Yasaklandı!
İstanbul Valiliği, devam eden kar yağışı ile ilgili alınan önlemleri duyurdu.
İstanbul Valisi'nden açıklama geldi!
Yaşanan kötü hava koşulları için İstanbul Valisi Vasip Şahin'den açıklama geldi.
İçişleri Bakanlığı: 442 kişi tutuklandı!
İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içinde yapılan operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.