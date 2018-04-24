Tek sandıkta 380 seçmen oy kullanacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim açıklaması sonrası yayımlanan YSK kararlarında, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde tek sandıkta 380 seçmenin oy kullanacağı bildirildi.
YSK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenler bir sandık bölgesinde iki oy kullanacak. Bir sandıkta 380 seçmen oy kullanacak.
YSK, 24 Haziran'da yapılacak seçimle ilgili taslak seçim takvimini partilere gönderdi. Yurt içinde 57 milyon seçem bulunuyor. Bu kapsamda, tüm yurt genelinde tasarruf ilkeleri, oy verme, sayım, döküm işlemlerinin kolaylığı ve her sandık bölgesi için bir sandık kurulu oluşturulacağı göz önüne alınarak, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısı 360-380 olarak tespit edildi.Köylerde ise seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.
TRT
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