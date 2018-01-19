Tek tip kıyafetler cezaevine gönderildi
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde yer alan tek tip kıyafetlerle ilgili açıklama yaptı.
Güre "KHK kapsamında çıkarılan tek tip kıyafetler Diyarbakır Cezaevi'ne gönderildi. Uygulama için yönetmelik bekleniyor. Tahir Elçi soruşturması sonucu nereye varırsa varsın nihayete erdirilecektir." dedi.
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