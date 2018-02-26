Tekin: F.Bahçe'nin bu kadar ezildiğini görmedim
Eski Beşiktaşlı oyuncu Metin Tekin, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçı değerlendirdi ve çarpıcı ifadeler kullandı.
Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gülen taraf 3-1'lik skorla siyah beyazlılar oldu. Kartal, Quaresma'nın yıldızlaştığı gecede 3 puanı hanesine yazdırdı ve sarı lacivertlilerin averajla üstüne çıktı.
Karşılaşma sonrasında yorumcu Metin Tekin, Fenerbahçe hakkında flaş sözler sarf etti.
İşte Metin Tekin'in maç hakkındaki yorumu:
Beşiktaş’ın oyunu eline alışı 25.dakikadan sonra oldu ama maçın hakimiyetini ikinci yarıda aldı. Ben Fenerbahçe’nin bu sezon bu kadar ezildiğini görmedim. Her türlü skora gidebilirdi. Bu Beşiktaş, 3 eksikli bir takımdı.
Fenerbahçe çok iyi başladı. Fenerbahçe, skoru buldum kendi sahamda karşılayacağım dedi. İkinci yarıda Fenerbahçe yarı sahadan çıkamadı. Kazandığı toplarla çıkmayı tercih etti, kendisi tercih etti bunu.
1-1’de de daha kontrollü bir oyun tercih etti. Aatif çıktı, Alper girdi. Kontrollü bir oyun mu, etkili ve yaratıcı bir oyun mu tercih edilmeli? Kazanamayabilirsiniz, ancak Futbol keyfi yaratıcı ve etkili oyunla olur. Sürekli deneyen bir Beşiktaş vardı.
Isla'nın Quaresma'ya yaptığı penaltı mı?
Biz de ilk başta anlamadık ama Fenerbahçe’nin golü ofsayt. Kaleci öne çıkıyor, çok kolay bir pozisyon değil. Quaresma’nın pozisyonunda bir basma var ama ben daha net penaltı isterim. Vermese de bir şey demem.
Beşiktaş’ın ikinci golünde, Fenerbahçe alan savunması yapıyor. Yayda, penaltı noktasında bir tane adam yok. Doğru bir dağılım olmadı. Maç tek taraflı oynandı. 1-1’den sonra Vida oyundan çıktı. Bir savunmacının görüneceği oyunda yer almadı. Medel’in, çizgiden çıkardığı topta hissiyatı çok önemli. Topun oraya geleceğini tahmin etmek önemli. Vagner Love’ın performansı tamamdır diyemeyiz. Kenarlara topu atıp, O’na top keserseniz çok etkili olduğunu göremezsiniz.
Quaresma’nın, Valbuena’ya yaptığı hareket çok sert. Kırmızı kart verilmeliydi. Quaresma’nın öfke kontrolü olmalı, bu seviyedeki oyuncu bunu yapmalı.
FANATİK
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