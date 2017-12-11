Tekirdağ'da 2 kişi FETÖ'den gözaltına alındı
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda örgütle bağlantısı bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesi ve Çorlu ilçesinde belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda, Süleymapaşa'da A.Ş., Çorlu’da K.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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