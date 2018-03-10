Tekirdağ'da FETÖ'nün hücre evine baskın!
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın Tekirdağ'da yuvalanan üyelerine baskın yapıldı. Polis ekiplerinin, hücre evlerine gerçekleştirdiği operayonlarda gözaltına alınanlarda 5'i tutuklandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 3,5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından geçen hafta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 5'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Operasyonda tutuklananların sayısı 29'a yükseldi.
Aynı operasyonda daha önce işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilenlerden 24'ü tutuklanmış, 15'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 19'u serbest bırakılmıştı.
Tekirdağ'da 26 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, 42 şüpheli gözaltına alınmıştı. Polis ekipleri, ele geçirilen deliller ışığında 6 kişiyi daha yakalamıştı.
Operasyonda örgütün hücre evlerinde 288 bin 790 lira, 21 bin 283 dolar, 100 avro, 5 cumhuriyet altını, 20 gram altın ile sahte kimlikler ve can yelekleri bulunmuştu. Ayrıca ele geçirilen dijital malzemelerde, örgütün yeni bir programla iletişime geçtiği tespit edilmişti.
FETÖ'nün hücre evlerine yönelik soruşturmaya ilişkin 5 kişinin daha arandığı belirtildi.
NTV
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