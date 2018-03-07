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Tekirdağ Emniyeti'nden FETÖ açıklaması

Tekirdağ Emniyeti'nden FETÖ açıklaması.15413
  • Giriş : 07.03.2018 / 12:36:00

Tekirdağ Emniyeti'nden FETÖ/PYD ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

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Sepet Beşik

15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile ilgili Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü,  kente bazı yerel gazeteler ve sosyal medyada, 'FETÖ/PDY terör örgütünün, kimyasal atıklardan finansal kaynak sağladığı ve buna göz yumulduğu' yönünde çıkan haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirten yazılı açıklama yaptı. Emniyet Müdürlüğü FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 776 kişinin tutuklandığını açıklarken, 243 şüpheli hakkında da 'yakalama kararı' olduğunu ifade etti.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde kentte bulunan bazı yerel gazete ve internet sitelerinde, 'FETÖ/PDY terör örgütünün, kimyasal atıklardan finansal kaynak sağladığı ve buna göz yumulduğu' şeklinde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklamadı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 2 bin 371 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı belirtilerek, "Adli makamlarca 776 kişi tutuklanmış, 939 kişinin adli kontrol şartıyla yargılanmasına devam edilmekte olup, 243 şahsın hakkında da yakalama kararı bulunmaktadır. Bu çalışmalarda, FETÖ/PDY terör örgütünün 'Tekirdağ il yapısı' tamamen çökertilmiş, örgüte ait eğitim kurumlarına Türkiye'de ilk defa kayyum ataması yapılmış ve diğer illerin çalışmalarına örnek olunmuştur. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün asker yapılanmasına yönelik çok sayıda operasyon yapılmış, örgütün asker yapılanması ile ilgili haberleşme ve irtibat sistemleri ilk defa ilimizde deşifre edilmiştir. Ayrıca ilimiz haricinde diğer illerde görev yapan FETÖ/PDY terör örgütü bağlantılı yaklaşık, bin 600 askeri üniforma içerisine saklanmış hain deşifre edilmiş ve illerinde yapılacak operasyonlara örnek olunmuştur. Tekirdağ'da örgüt faaliyetlerini ve yeniden yapılanma çalışmalarını engellemek amacıyla yapılan titiz çalışmalar neticesinde, geçtiğimiz günlerde yeni bir operasyon yapılmış, 45 FETÖ/PDY örgüt üye ve yöneticisi yakalanmış, bunlarla birlikte örgüte ait yüklü miktarda paraya el konulmuştur. Bu sayede örgütün yeniden yapılanmasının önü kesilerek aynı zamanda finansal açıdan da çok ciddi bir darbe vurulmuştur" denildi.

TRT

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