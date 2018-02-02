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Tekme atan hakemin cezası belli oldu!

Tekme atan hakemin cezası belli oldu!.19514
  • Giriş : 02.02.2018 / 17:11:00

Fransa'da futbolcuya tekme atmaya çalışan hakemin cezası belli oldu.

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Fransa Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi. Fransa'da futbolcuya tekme atmaya çalışan hakem Tony Chapron'a 6 ay men cezası verildi.

Chapron, Nantes'lı Diego Carlos'a takılarak yere düştükten sonra, oyuncuya tekme atmaya çalışmış; ardından da ikinci sarı kartı göstererek saha dışına göndermişti.

Fransa Futbol federasyonu disiplin kurulu, 45 yaşındaki hakeme 3 ayı ertelemeli toplam 6 ay men cezası verdi...

2004'ten bu yana hakemlik yapan Chapron, kendisini tüm Futbol dünyasının gündemine getiren olaydan önce, sezon sonunda emekli olacağını açıklamıştı.

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