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Teknik adam Aykut Kocaman rekor kıracak

Teknik adam Aykut Kocaman rekor kıracak.11206
  • Giriş : 13.04.2018 / 09:24:00

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman rekor kıracak

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Beşik Modelleri

Başarılı bir futbolculuk hayatını geride bırakan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, teknik görevle ilgili de rekora koşuyor.

Futbolculuk dönemindeki başarılarıyla adını Fenerbahçe tarihine yazdıran Aykut Kocaman, Sivasspor maçıyla birlikte teknik direktör olarak yeni bir rekor kıracak!


53 yaşındaki çalıştırıcı, cumartesi günkü karşılaşmada Sarı-Lacivertliler’in başındaki 137. lig mücadelesine çıkarak, Cristoph Daum’u geride bırakacak.

Kocaman’lı Fenerbahçe, 136 lig maçında 83 galibiyet, 29 beraberlik ve 24 yenilgi aldı; 266 gol atıp, 141 gol yedi. Sarı-Lacivertliler, Daum yönetiminde ise 136 lig mücadelesinin 97’sini kazanıp, 20 beraberlik ve 19 mağlubiyet alırken, fileleri 310 defa sarstı ve 127 gol yedi.

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