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Teknik adam Ersun Yanal, Ali Koç ile görüştü!

Teknik adam Ersun Yanal, Ali Koç ile görüştü!.15837
  • Giriş : 11.06.2018 / 08:38:00

Teknik adam Ersun Yanal, yeni başkan Ali Koç ile görüştü.

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Sepet Beşik

Aziz Yıldırım ile girdiği seçim yarışından galip çıkarak Fenerbahçe Başkanlığı koltuğuna oturan Ali Koç, ünlü teknik direktör Ersun Yanal ile görüştü.

Fenerbahçe yönetiminden sürpriz hamle... Sportif direktörlük görevine Damien Comolli'yi getirdikten sonra takımı yabancı bir hocaya emanet etmesi beklenen Sarı-Lacivertli yönetim dün Ersun Yanal'la görüştü.

Başkan Ali Koç'un yer almadığı ama bilgisi dahilinde yapılan görüşmede Fenerbahçeli yöneticilerin Yanal'la fikir alışverişinde bulunduğu ve tecrübeli adama bir teklif sunulmadığı öğrenildi.

OLUR DA ANLAŞAMAZLARSA
Aykut Kocaman ile yolları ayırmayı planlayan Fenerbahçe yönetiminin yeni hoca için ilk tercihinin yabancı teknik adam olduğu biliniyor.

ŞAMPİYON HOCA
Ancak Sarı-Lacivertlilerin kaliteli bir yabancı hoca ile anlaşamaması durumunda rotanın Ersun Yanal'a dönmesi bekleniyor. 2013-2014'te Fenerbahçe'yi çalıştıran Yanal takımı şampiyon yapmıştı.

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