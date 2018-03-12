Facebook Twitter Rss

Teknik adam Fatih Terim: Çileden çıktık!

Teknik adam Fatih Terim: Çileden çıktık!.12495
  • Giriş : 12.03.2018 / 08:03:00

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor maçı sonrası konuştu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün akşam oynanan Konyaspor maçı sonrası takımının durumu ile ilgili çarpıcı sözler sarfetti.

“25 tane şut attık, 50 defa ceza sahasına girdik. Penaltıyı atamadık, direğe takıldık. 71’e 29’luk topla oynanma oranı var. Bunun karşılığı olmalıydı”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçı değerlendirirken, “Maç öncesi öngöremediğimiz ne varsa hepsini yaşadık. Müthiş bir maç oynandı. Sanki maça 1-0 geride başladık. Hücum adına yapılabilecek ne varsa yaptık. 25 tane şut attık, 50 defa ceza sahasına girdik. Hücum adına sevindirici” derken, “Penaltıyı atamadık, direğe takıldık. İkinciyi de yiyebilirdik. Risk aldık. 71’e 29’luk topla oynanma oranı var. İstatistiklerde hep üstündük. Bunun karşılığı olmalıydı. Böyle maçlardan dönüş yapmak sizi güvenli hale getirir. Bu tip maçlar yine oynayacağız. Oyuncularımı pes etmedikleri ve 3 puan aldıkları için gurur duyuyorum” sözlerini kullandı.
Maçın devre arasında soyunma odasında ne olduğu sorulan Fatih Hoca, “Futbolculara sadece, ‘Şampiyon olmak istiyorsak, buradan geri dönmeliyiz. Buradan ancak şampiyon takımlar, lider takımlar dönerler’ dedim” karşılığını verdi.

“Allah’a şükür kazasız belasız 3 puanı aldık ve lider olarak devam ediyoruz” diyen Terim gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçı için de, “Ümit ederim iyi sonuçla döneriz. Buna inanıyorum. Kazanamama psikolojisiyle ilgili lafları da çok fazla önemsemiyorum açıkçası” değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Hoca maçın son anlarında adeta kendini kaybetti. Uzun yıllardır görülmedik derecede heyecanlanan hoca sanki sahada futbolcularıyla birlikte oynuyor gibiydi. Bitiş düdüğüyle birlikte stresi mutluluğa dönüşen Terim rahat bir nefes alırken Sinan Gümüş’ü överek, “Takımımızın tek solak oyuncusu. Hakikaten yetenekli bir çocuk. Konuştuk ve yeteneğinin teoride olmamasını diledim” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE

Hasan Şaş fenalaştı

Belediye Başkan Yardımcısı öldü!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Galatasaray'ın 3 puanı Sinan Gümüş'ten

Galatasaray'ın 3 puanı Sinan Gümüş'ten

Galatasaray, 1-1 bitmek üzere olan Atiker Konyaspor mücadelesini Sinan Gümüş'ün 86. dakikadaki golü

Mariano, Fenerbahçe maçında cezalı!

Mariano, Fenerbahçe maçında cezalı!

Galatasaray'ın başarılı defansı Mariano, Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

 

Kocaman'dan futbolculara: Geçmişi unutun

Kocaman'dan futbolculara: Geçmişi unutun

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman, futbolcuları motive etmeye çalışıyor.

Premier Lig'de Cenk Tosun'dan bir gol daha!

Premier Lig'de Cenk Tosun'dan bir gol daha!

Geçtiğimiz hafta Premier Lig'deki ilk golünü atan Cenk Tosun bu haftayı da boş geçmedi.

 

Özat'tan Beşiktaş yanıtı: Kötü söz sahibine aittir

Özat'tan Beşiktaş yanıtı: Kötü söz sahibine aittir

Genç teknik adam Ümit Özat, Beşiktaş'la ilgili sorulara yanıt verdi.

Fikret Orman: Aykut Hoca'nın babası Beşiktaşlı

Fikret Orman: Aykut Hoca'nın babası Beşiktaşlı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Aykut Kocaman ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya