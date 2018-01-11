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Teknik adam Fatih Terim, Emre Mor'u ikna etti

Teknik adam Fatih Terim, Emre Mor'u ikna etti.12495
  • Giriş : 11.01.2018 / 15:08:00

Tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, Emre Mor'u ikna etti.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İspanyol ekibi Celta Vigo'da forma giyen genç futbolcu Emre Mor ile ilgili atağa kalktı.

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Millî Takım'ı çalıştırırken vitrine çıkardığı Emre Mor'u şimdi de Cimbom'a kazandırmak üzere.

Tecrübeli hoca, her fırsatta Türkiye'ye gelmek istemediğini açıklayan hatta kendisini Fenerbahçe'ye getirmek istediği için menajeriyle sözleşmesini fesheden Celta Vigo'lu futbolcuyu büyük ölçüde ikna etti.

Celta'nın Sportif Direktörü Minambres'in izniyle Emre'yi arayan Terim 20 yaşındaki futbolcuya şunları söyledi:

"Dortmund'a gitmeni ben istedim. Türkiye'ye dönmemeni, Celta'yı tercih etmeni yine ben tavsiye ettim. Çok yeteneklisin ama çalıştığın teknik direktörler seni anlamıyor. 6 ay veya 1.5 yıl bizimle kal. Burada süper yıldız olabilirsin, değerini de katlarsın"

Bu sözlerden etkilenen Emre, G.Saray'a sıcak bakmaya başladı. Terim, Minambres'e de, "Emre'yi bana verin onu bir üst kademeye çıkarayım. Böylece 1.5 yıl sonra 35-40 milyon euro'luk bir futbolcunuz olur" dedi.

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