Teknik adam Fatih Terim ilk antremanına çıktı!
Türkiye Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden alınan Fatih Terim yeniden Galatasaray'ın başına geçti. Terim, Florya Metin Oktay Tesislerinde ilk idmana çıktı.
Öğle saatlerinde yapılacak imza töreni öncesi başkan Dursun Özbek ve Mehmet Özbek'in de katılacağı bir toplantı yapılacak. Terim'in yardımcısı olaracağı konuşulan Levent Şahin de Florya'ya geldi
Galatasaray'ın teknik direktörlük için anlaştığı Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ilk idmanına çıktı. Terim'in sahaya indiği sırada yardımcıları yanında yoktu.
TRT
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